Новых санкций не будет: политолог рассказал об ожиданиях от визита Уиткоффа

Даже если Америка введет санкции после окончания ультиматума президента США Дональда Трампа и визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву — это нестрашно для РФ. Россия научилась жить с санкциями, которые бьют больше по самим западным странам, чем по РФ, сообщил РИАМО политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

Ранее спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Москву. С ним встретился президент России Владимир Путин, беседа продлилась около 3 часов.

«Дональд Трамп в среду выступит с каким-то жестким заявлением. Предполагается, что он сделает заявление по антироссийским санкциям. Но, как обычно бывает с американским президентом, дальше лозунгов и шокирующих призывов дело вряд ли пойдет», — сказал политолог.

Уиткофф прилетел в Москву за два дня до истечения ультиматума, который Трамп публично поставил перед Москвой. Согласно ультиматуму, Россия должна согласиться на перемирие, иначе США введут жесткие санкции.

По словам политолога, Украина через США хочет остановить российские войска, которые наступают практически по всему фронту, а особенно в ДНР. Именно для Киева и западных союзников США играют в игру с антироссийскими заявлениями, чтобы в Европе и в Киеве не терялся боевой настрой.

Эксперт считает, что на самом деле никакие санкции американцы вводить не будут, а если и введут, то только для вида, практически никак не вредя российской экономике.

«Более того, зная, как американцы ведут свою внешнюю политику, их публичные заявления серьезно отличаются от того, что они делают на самом деле на международной арене. Поэтому во время визита Уиткоффа действительно была встреча с российским руководством, но вряд ли обсуждали ультиматумы и санкции. Для России это было бы просто смешно. Это не уровень российского президента. А вот дальнейшее переустройство мира и мирное решение украинского вопроса на выгодных Москве условиях — вполне возможно», — обозначил Миронов.