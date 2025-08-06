Кортеж спецпосланника президента США Уиткоффа покинул Кремль

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Из Московского Кремля выехал кортеж, на котором передвигается спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, сообщает РИА Новости .

Колонна автомобилей покинула Кремль в районе 14:30 в среду

Ранее пресс-служба Кремля отметила, что встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершилась. Она длилась около 3 часов.

Уиткофф прилетел в столичный аэропорт Внуково утром в среду. Он также прогулялся по парку «Зарядье» перед встречей с российским лидером.