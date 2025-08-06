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Дмитриев и Уиткофф прогулялись по столичному парку «Зарядье»

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прогулялись по московскому парку «Зарядье» утром в среду, сообщает ТАСС .

На видео из парка показано, как делегация прогуливается по дорожкам среди деревьев и скамеек.

Утром в среду самолет, где возможно находился Уиткофф, сел в Москве. Потом кортеж спецпосланника выехал из аэропорта Внуково.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал о предстоящей в среду важной встрече между представителями Штатов и России. Ее итоги могут повлиять на решение Америки о возможном ужесточении санкций.