Дмитриев и Уиткофф прогулялись по столичному парку «Зарядье»
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Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прогулялись по московскому парку «Зарядье» утром в среду, сообщает ТАСС.
На видео из парка показано, как делегация прогуливается по дорожкам среди деревьев и скамеек.
Утром в среду самолет, где возможно находился Уиткофф, сел в Москве. Потом кортеж спецпосланника выехал из аэропорта Внуково.
Ранее президент США Дональд Трамп сказал о предстоящей в среду важной встрече между представителями Штатов и России. Ее итоги могут повлиять на решение Америки о возможном ужесточении санкций.