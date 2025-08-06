Из аэропорта Внуково выехал кортеж, предположительно, спецпосланника Уиткоффа

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Кортеж из нескольких машин, предположительно, спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа выехал из столичного аэропорта Внуково, сообщают «Известия» .

Ранее самолет, где, возможно, находился Уиткофф, сел в Москве.

Источник газеты сообщил, что Стивена Уиткоффа в российской столице встретил спецпредставитель президента страны по экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.

На видео, снятом в аэропорту, показан кортеж из нескольких машин, часть которых выехала с включенными мигалками, среди них есть машины полиции и темные внедорожники.