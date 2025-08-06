Из аэропорта Внуково выехал кортеж, предположительно, спецпосланника Уиткоффа
Кортеж из нескольких машин, предположительно, спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа выехал из столичного аэропорта Внуково, сообщают «Известия».
Ранее самолет, где, возможно, находился Уиткофф, сел в Москве.
Источник газеты сообщил, что Стивена Уиткоффа в российской столице встретил спецпредставитель президента страны по экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.
На видео, снятом в аэропорту, показан кортеж из нескольких машин, часть которых выехала с включенными мигалками, среди них есть машины полиции и темные внедорожники.