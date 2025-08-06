Самолет, в котором может находиться Уиткофф, прилетел в Москву

Самолет, предположительно, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом на борту, сел в Москве, сообщает ТАСС .

Он вылетел из Штатов вечером 5 августа.

Ранее Трамп сказал о предстоящей в среду важной встрече, которая пройдет между представителями США и РФ. Ее итоги могут повлиять на решение Штатов о возможном ужесточении санкций.

Кроме того, несколько источников агентства рассказали, что визит Уиткоффа в Москву запланирован на среду.