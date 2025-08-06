Исход переговоров в Москве определит новые санкционные меры США

Трамп анонсировал ключевую встречу с Россией по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящей в среду важной встрече между представителями Вашингтона и Москвы, результаты которой повлияют на решение Белого дома о возможном ужесточении антироссийских санкций, сообщает ТАСС .

Американский президент вновь подчеркнул своё намерение «вывести США из украинского конфликта», не уточняя конкретных механизмов реализации этого плана.

К переговорам подключился спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, чей самолет уже вылетел из США. Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что визит дипломата состоится на этой неделе, но отказалась раскрывать детали миссии, сославшись на конфиденциальность переговорного процесса.

Ранее Трамп уже сокращал сроки своего ультиматума России с 50 до 10-12 дней, угрожая 100% тарифами на российский импорт и вторичными санкциями против покупателей энергоресурсов РФ.