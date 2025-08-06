Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа

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Российский президент Владимир Путин в среду принимает спецпосланника главы Соединенных Штатов Стива Уиткоффа в Кремле, сообщает ТАСС .

Стивена Уиткоффа в Москве ранее встретил спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Позднее Уиткофф и Дмитриев прогулялись по столичному парку «Зарядье».

Последний визит спецпосланника Дональда Трампа в Москву состоялся 25 апреля 2025 года. Это пятый визит Уиткоффа в РФ с начала текущего года.

Ранее стало известно, какой итог визита Уиткоффа в Москву «взбесит» Трампа. Исход этих переговоров определит решение президента США о новых антироссийских санкциях.