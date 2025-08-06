Стало известно, какой итог визита Уиткоффа в Москву «взбесит» Трампа

FT: Трамп будет в ярости, если Уиткофф ничего не добьется в Москве

Как пишет Financial Times, президент США Дональд Трамп может «взбеситься», если его спецпосланник Стив Уиткофф не добьется прогресса на грядущих переговорах с российским руководством в Москве, сообщает РБК .

Стив Уиткофф прибыл в российскую столицу для переговоров, которые могут включать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Исход этих переговоров определит решение Дональда Трампа о новых антироссийских санкциях, о нем американский лидер объявит вечером этого же дня.

«Все зависит от того, что Уиткофф привезет обратно. Если Уиткофф вернется ни с чем, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится», — заявил источник издания, близкий к администрации президента Штатов.

В середине июля Трамп выдвинул РФ 50-дневный ультиматум, пообещав ввести огромные дополнительные пошлины для покупателей российских энергоносителей в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта. Позднее он сократил срок до 10 дней.