Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива
Авиадиспетчеры Финляндии в пределах зоны своей ответственности ограничили полеты над восточной частью Финского залива, сообщает ТАСС.
«В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полеты на высоте ниже 20 км», — рассказал источник агентства.
Ориентировочно, ограничение будет действовать до 09:00 мск.
Ранее в аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты.
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