Каширский регоператор вывез за неделю более 270 тыс кубометров отходов

Каширский региональный оператор за прошедшую неделю вывез 273,9 тыс. кубометров отходов и установил 69 новых накопителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За прошедшую неделю Каширский регоператор вывез 194,7 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов, 45,6 тыс. кубометров крупногабаритного мусора, 9,3 тыс. кубометров раздельно собранных отходов и 24,2 тыс. кубометров несанкционированных отходов, спила и смета.

На контейнерных площадках установили 33 контейнера для смешанных отходов, 32 емкости для раздельного сбора сухих вторичных ресурсов и четыре бункера для крупногабаритного мусора. Плановое обновление контейнерного парка направлено на повышение качества коммунальной услуги и поддержание нормативного санитарного состояния площадок.

«Сегодня каждый неплательщик региона перекладывает свою долю ответственности на плечи добросовестных граждан. Плата за обращение с отходами — обязательная мера. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли. Поэтому министерство на регулярной основе разъясняет порядок оплаты жителям, дает рассрочки, запускает акции по списанию пеней», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.