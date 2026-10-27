В Подмосковье провели более 13 тыс консультаций по вопросам погребения

ГБУ МО «ЦМУ» в III квартале 2026 года провело более 13 тыс. консультаций по вопросам похоронного дела. Свыше 9 тыс. обращений поступило на горячую линию, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В III квартале 2026 года ГБУ МО «ЦМУ» провело более 13 тыс. консультаций, в том числе свыше 9 тыс. — по входящим обращениям на горячую линию. В многофункциональных центрах Московской области организовали 1007 консультаций, на кладбищах — 1930, в офисе учреждения — две.

Чаще всего жители спрашивали об организации похорон, необходимых юридических процедурах, социальном пособии и единовременной материальной помощи на погребение.

Учреждение работает в Подмосковье седьмой год. По его оценке, жители стали чаще обращаться за консультациями заранее, чтобы уточнить правовые и организационные вопросы. Такой подход помогает избежать сложностей в момент утраты.

Штатные специалисты оказывают консультационную и психологическую помощь. Сотрудники совершенствуют навыки общения, уделяя внимание адресной поддержке граждан.

«Доверие граждан — это не маркетинговый показатель, это результат ежедневного безупречного исполнения своих обязанностей каждым сотрудником», — отметил директор ГБУ МО «ЦМУ» Николай Казаков.

В учреждении отмечают положительную динамику отзывов. Руководство планирует расширить географию выездных консультаций, охватить удаленные населенные пункты и продолжить повышение квалификации персонала, чтобы сделать помощь доступнее для всех жителей региона.

Бесплатную консультацию по вопросам погребения и похоронного дела можно получить круглосуточно по телефону +7 (498) 568-99-99.

Анонсы выездов консультантов и новости размещают на официальном сайте учреждения и в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Телеграм» и «Макс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.