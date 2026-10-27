Врачи в Сергиевом Посаде выявили заболевания у участников диспансеризации

Единый день диспансеризации прошел 24 октября в поликлиниках Сергиево-Посадской больницы. Обследования прошли 69 человек, у ряда пациентов выявили заболевания сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта и сахарный диабет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Одного из участников диспансеризации направили в стационар после флюорографии. Жителя Сергиева Посада беспокоил только кашель, а на обследовании настояла его дочь.

«Врачи диагностировали у него серьезные патологии: двусторонний гидроторакс (скопление жидкости в плевральных полостях) и гидроперитонеум (скопление жидкости в брюшной полости). Ему предстоит длительное лечение, однако можно с уверенностью сказать, что он вовремя попал в руки врачей», — сообщила заведующая отделением медицинской профилактики Сергиево-Посадской больницы Марина Митрофанова.

Всего за субботу комплексные профилактические обследования прошли 69 человек. Болезни сердечно-сосудистой системы диагностировали у 26 пациентов, заболевания желудочно-кишечного тракта — у 11, сахарный диабет — у 10. Еще у двух человек заподозрили онкологические заболевания. Всех пациентов с выявленными заболеваниями и подозрениями на них направили на дополнительные обследования и консультации к специалистам.

Регулярная диспансеризация помогает обнаруживать патологии на ранних стадиях и сохранять здоровье и качество жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.