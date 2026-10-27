Найденного на помойке в Самаре ребенка увезли в больницу

Малышку, которую нашли около помойки в Самаре, доставили в больницу. С девочкой все хорошо, ее обследуют и распределят в специализированное учреждение.

Кроху в красной коляске у помойки нашла девушка с ником ks.osorgina. Она рассказала, что сначала не поверила своим глазам, когда обнаружила брошенного малыша. При этом девочка выглядела опрятно, она была чистой, а в коляске был запас питания, памперсов, сменная одежда.

«Сейчас малышку доставили в больницу на обследование и дальнейшее распределение, мое сердце мне не позволяет оставить эту крошку без дальнейшей помощи. Надеюсь, все будет хорошо», — написала Ксения.

Она также добавила, что ребенок еще находится в больнице. Врачи сказали, что у нее есть все необходимое. Родителей или ближайших родственников девочки уже нашли.

Ранее в соцсетях появились сообщения о найденном ребенке в коляске. Младенца обнаружил мальчик, который поспешил рассказать обо всем своей матери. На место вызвали скорую и полицию. Сотрудники правоохранительных органов сняли отпечатки пальцев всех, кто прикасался к коляске.

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