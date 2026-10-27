Жителей Подмосковья пригласили на хакатон по созданию ИИ-агентов

Регистрация на онлайн-хакатон по созданию ИИ-агентов для решения бизнес-задач открыта до 26 ноября. Жители Подмосковья могут участвовать индивидуально или в команде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам онлайн-хакатона предложили пять треков по созданию агентов на основе искусственного интеллекта. Выбрать направление можно после регистрации и допуска к участию.

Трек «ИИ-аналитик данных» посвящен анализу корпоративных данных, поиску аномалий и подготовке рекомендаций. В направлении «ИИ-агент поддержки» предстоит разработать решение для обработки обращений клиентов и поиска ответов с помощью корпоративных систем. Трек «ИИ-агент DevOps» предполагает анализ технических инцидентов и помощь в восстановлении систем.

Направление «Агент корпоративных процессов» охватывает автоматизацию документооборота, согласований и рабочих процессов. Трек «Инфраструктура для ИИ-агентов» посвящен созданию решений для взаимодействия агентов и их безопасной работы с корпоративными сервисами.

Лучшие разработки смогут пройти отбор и доработку, а затем попасть на витрину интернет-магазина «Софтлайн Решения».

Регистрация продлится до 26 ноября. Ознакомиться с положением соревнования и подать заявку можно на официальном сайте.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.