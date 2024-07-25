Норвежский политолог Дизен: НАТО уничтожило архитектуру безопасности в Европе

Из-за расширения Североатлантического альянса на Восток была уничтожена архитектура безопасности в Европе, написал в соцсети Х политолог из Норвегии Глен Дизен, сообщает Lenta.ru .

По его мнению, Россия несколько десятков лет пыталась интегрироваться с ЕС и США. Страна вносила вклад в архитектуру безопасности в Европе. Однако из-за попыток Североатлантического альянса стать гегемоном, усилиям РФ в 2014 году был положен конец.

Дизен считает, что из-за амбиций НАТО и расширения организации, Россия «разозлилась» и начала ориентироваться на Восток.

Ранее представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлалла заявил, что полмиллиона солдат военного блока пребывают в состоянии повышенной готовности. Организация воплотила в жизнь наиболее «всеобъемлющие планы обороны» с периода холодной войны.