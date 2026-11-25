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В Серпухове расчистили от снега пешеходный мост на станции

Сотрудники МБУ «Комбинат благоустройства» полностью очистили от снега мостовой переход на станции «Серпухов» после сильного ночного снегопада и обработали его против наледи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители пожаловались на неубранный снег на пешеходном переходе через железнодорожные пути на станции «Серпухов». Администрация муниципалитета взяла объект на особый контроль. Ежедневно им пользуются более 10 тыс. человек.

После сильного снегопада в ночь на 25 ноября сотрудники МБУ «Комбинат благоустройства» полностью расчистили мост и обработали его специальными реагентами против наледи.

Работы по содержанию перехода усилены до полной ликвидации последствий снегопада. До конца недели на нем установят новое антискользящее покрытие, чтобы снизить риск травм.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.