Семь школьных команд Воскресенска участвуют в сезоне 2026/2027 Семейной школьной лиги. Первые игры по баскетболу 3×3 и футзалу уже состоялись, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воскресенск присоединился к Семейной школьной лиге — новому формату спортивных соревнований в рамках проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Единая школьная лига».

В сезоне 2026/2027 семь школьных команд выступают в пяти дисциплинах: футзале, баскетболе 3×3, волейболе, шахматах и настольном теннисе. Уже прошли первые встречи по баскетболу 3×3 и футзалу.

Проект направлен на укрепление семейных ценностей, популяризацию здорового образа жизни и вовлечение родителей в спортивную жизнь школ. Семьи вместе выходят на площадки и поддерживают друг друга.

«Участие в лиге — отличная возможность для воскресенских семей проявить себя в командных дисциплинах и провести время вместе с пользой», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.