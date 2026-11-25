Врач-гинеколог Сарра Секинаева приступила к работе в женской консультации Ступина по целевому направлению Минздрава. По договору ей предстоит отработать три года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сарра Алановна Секинаева шесть лет училась в Северо-Осетинской государственной медицинской академии, затем окончила ординатуру в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского. Предложение работать в Ступине по целевому направлению Минздрава она приняла без раздумий.

Молодой специалист снимает жилье и уже подала заявление на положенную выплату. Сейчас его рассматривают. Первые впечатления врача о городе — положительные.

По наблюдениям Сарры Секинаевой, женщины стали ответственнее относиться к здоровью: чаще посещают плановые осмотры и диспансеризацию. При этом доступность медицинской информации в интернете иногда усиливает тревогу: пациентки находят описания болезней и в панике обращаются к врачу.

«Мы стараемся адекватно подходить ко всем заболеваниям и адекватно всех консультировать», — сказала врач-гинеколог Сарра Секинаева.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.