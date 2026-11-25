Парк Авиастроителей площадью 8,4 гектара в Дубне планируют открыть после обновления в конце 2026 года. Сейчас на территории укладывают финишные покрытия, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В парке Авиастроителей ежедневно работают пять человек и одна единица техники. Проект призван придать территории особый облик, связанный с названием парка.

Пространство разделят на спортивную, детскую, мемориальную зоны, а также зоны тихого отдыха и культурно-массовых мероприятий. В спортивной зоне появится памп-трек. Для детей разного возраста уже обустроили две площадки с безопасным покрытием и тематическими комплексами.

В зоне тихого отдыха предусмотрен прогулочный маршрут с беседками и скамейками. В мемориальной зоне сохранят существующие памятники, рядом высадят декоративные растения и установят вазоны с многолетниками.

Основными покрытиями станут асфальтобетон и бетонная плитка. Для беговой дорожки используют асфальтобетон, для детских и спортивных площадок — резиновую крошку. При озеленении сохранят растущие деревья, уберут сухостой, высадят новые деревья, кустарники и многолетники.

Работы ведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.