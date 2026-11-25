Члены Можайской территориальной организации профсоюза работников культуры и их дети 22 ноября посетили Можайский полиграфический комбинат. Около 45 участников познакомились с полным циклом изготовления книги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости Можайского полиграфического комбината увидели, как создают книги: от печатного станка до переплетного цеха. Экскурсию провела заместитель начальника брошюровочно-переплетного производства Елена Алексеевна Горелова. Помощь в организации оказала начальник отдела кадров Евгения Сергеевна Борисова.

«Такие выезды — это не просто знакомство с производством, это возможность показать детям и коллегам, что за каждой книгой стоит труд десятков людей. Мы благодарны комбинату за открытость и надеемся, что подобные встречи станут доброй традицией», — отметила председатель Можайской территориальной организации профсоюза работников культуры Надежда Сергеевна Повалишина.

Участница экскурсии Валерия Рахимова поделилась впечатлениями от знакомства с предприятием.

«Смотреть на производство изнутри — всегда особый опыт. Это огромный механизм, который работает круглосуточно: тут одновременно и печатают тиражи, и ремонтируют цеха, и налаживают новое оборудование. После таких дней я особенно остро чувствую ценность того, что уже имею, и уважение к выбору каждого рабочего. Спасибо Надежде Сергеевне за то, что открыла для меня мир промышленного туризма», — рассказала Валерия Рахимова.

Участники поблагодарили организаторов за теплый прием и рассказ о том, как современные технологии превращают бумагу и краску в книги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.