Родители в Воскресенске познакомились с процедурой ОГЭ и ЕГЭ

Акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» прошла 24 ноября в Воскресенске. Участникам объяснили порядок государственной итоговой аттестации, ответили на вопросы и помогли снизить тревогу перед экзаменами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» ежегодно проходит во всех регионах России. Она позволяет взрослым поменяться местами с детьми и познакомиться с экзаменационной процедурой за школьной партой. В ней участвуют не только родители.

«Мне, как родителю, хочется эту процедуру посмотреть. Понять, насколько все организовано, как это проходит», — рассказала мама школьника Олеся Тарасова.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин подчеркнул, что даже хорошо подготовленному ребенку психологически тяжело сдавать экзамены.

«Он должен чувствовать, что родители его поддерживают и от него требуется только одно — знания и умения, которые он получил у своих педагогов. Желаю выпускникам уверенности в своих силах, а родителям — мудрости и терпения», — отметил Алексей Малкин.

Снизить тревогу перед экзаменами помогут дыхательная гимнастика или короткая прогулка. Важно соблюдать режим сна, правильно питаться и своевременно отдыхать. За помощью родители могут обратиться в центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по адресу: г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 21.

В Подмосковье акцию проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального министерства образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.