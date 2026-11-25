Библиотека деревни Шустиково Наро-Фоминского округа 25 ноября провела для детей экопутешествие «Познай загадки природы». Участники познакомились с книгами писателей-натуралистов и проверили знания о растениях и животных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Познавательная встреча «Познай загадки природы» прошла 25 ноября в библиотеке деревни Шустиково Наро-Фоминского округа. Дети изучали мир растений и животных с помощью книг, загадок и собственных наблюдений.

Участники познакомились с произведениями Виталия Бианки, Николая Сладкова, Константина Паустовского и Евгения Чарушина. Они рассматривали иллюстрации, узнавали факты о природе и обсуждали повадки животных и жизнь растений. Ребята также поделились своими наблюдениями, ответили на вопросы тематической викторины и отгадали загадки.

В завершение дети посмотрели мультфильм по сказке Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил». История напомнила участникам о важности внимательного отношения к окружающему миру и его обитателям.

Такие встречи развивают любознательность и интерес к чтению, помогают узнавать новое о природе через общение и игру. Библиотека Шустикова приглашает юных читателей на новые познавательные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.