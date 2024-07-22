В НАТО объявили о повышенной готовности полумиллионной армии

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Более полумиллиона военнослужащих НАТО сейчас находятся в состоянии повышенной готовности, заявила официальный представитель альянса Фарах Дахлалла.

«Мы ввели в действие самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности», — заявила Дахлалла телеканалу CNN, ее слова цитирует РИА Новости.

По словам чиновницы, с 2014 года НАТО внесла значительные изменения в состояние военных сил блока.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о высоких темпах подготовки армий западных стран к прямому вооруженному конфликту с Россией.