Сербский президент рассказал о готовности Запада к конфликту с Россией

По словам Вучича, которые цитирует ТАСС, Запад пока не в состоянии вести военные действия против Москвы, но уже готовится к конфликту.

«На Западе… готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах. Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем как они ведутся», — сказал сербский лидер в эфире телеканала Pink.

Ранее Вучич предположил, что Мишель Обама станет главным помощником вице-президента США Камалы Харрис в борьбе за руководство американской администрацией.