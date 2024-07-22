Сербский президент рассказал о готовности Запада к конфликту с Россией
Вучич: Запад активно готовится к войне с Россией
Западные государства активно готовится к прямой войне с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич.
По словам Вучича, которые цитирует ТАСС, Запад пока не в состоянии вести военные действия против Москвы, но уже готовится к конфликту.
«На Западе… готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах. Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем как они ведутся», — сказал сербский лидер в эфире телеканала Pink.
Ранее Вучич предположил, что Мишель Обама станет главным помощником вице-президента США Камалы Харрис в борьбе за руководство американской администрацией.