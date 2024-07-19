Newsmax: Байден решил отказаться от участия в предвыборной гонке

Президент США Джо Байден прекращает свою борьбу за переизбрание. Об этом рассказал политический обозреватель и комментатор Марк Халперин в эфире телеканала Newsmax, сообщает «Царьград».

По словам комментатора, кандидата на пост главы от Демократической партии выберут на национальном съезде в Чикаго. Он состоится 19–22 августа. Байден заявит об отказе от участия в предвыборной гонке в ближайшие дни.

Халперин рассказал, что у действующего президента Америки нет шансов на победу после выступления на теледебатах 27 июня, которые были провальными.

Ранее сообщалось, что Джо Байден размышляет о выходе из борьбы за Белый дом в пользу своего заместителя Камалы Харрис.