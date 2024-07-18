Байден может предоставить шанс своему заместителю на выборах президента

сегодня в 04:28

CNN: Байден размышляет о выходе из президентской гонки

Президент США Джо Байден размышляет о выходе из борьбы за Белый дом в пользу своего заместителя Камалы Харрис, пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

По данным источников американской телекомпании, Джо Байден в частных стал прислушиваться к мнению о его выходе из президентской гонки.

«Байден перешел от слов „вице-президент Камала Харрис не может победить“ к „Как вы думаете, Камала сможет победить?“ — указал собеседник CNN.

Ранее сообщалось о заболевании Байдена коронавирусом и уходе его на самоизоляцию, но с сохранением президентских полномочий.