Политолог Лунев раскрыл секрет успеха Трампа на дебатах с Байденом
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Дональд Трамп — опытный бизнесмен, который умеет определять приоритетные направления и выстраивать стратегию продвижения продукта, личного бренда, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.
«Сегодня для него таким продуктом являются Соединенные Штаты Америки. Ему приходится маневрировать среди различных смысловых линий, которые сегодня доминируют в США: на внешней арене — Украина и НАТО, внутри страны — миграция, экономика и трансформация прав и свобод (развитие движения ЛГБТ*, укрепление цензуры со стороны органов власти, политизированность СМИ)», — сказал Лунев.
По словам политолога, исходя из этих вводных, его речь на дебатах с действующим президентом страны Джо Байденом ничуть не удивила.
«Его позицию можно очертить как нейтралитет и поиск середины во всем. Трамп акцентировал внимание на необходимости диалога с Владимиром Путиным, но не принял его мирный план, тем самым Трамп пытается очертить свою политическую субъектность», — добавил эксперт.
Политолог считает, что при этом Трамп понимает, что Россия крайне важна для него, поскольку дипломатическая турбулентность серьезно измотала Штаты и на длинной дистанции американская экономика и шаткая политическая система могут «не сдюжить» в этой борьбе.
Первый раунд дебатов, прошедший в США 27 июня, остался за Трампом. Это подтверждает американская пресса, в которой появляется все больше новостей о начале поиска нового кандидата от Демократической партии. Байден вызвал серьезные опасения как со стороны оценки его здоровья, так и политической программы. Байден не дал ни одного внятного ответа ни на один из ключевых вопросов и выглядел, как неуместная декорация.
*запрещенная организация на территории РФ.