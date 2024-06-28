Политолог Лунев раскрыл секрет успеха Трампа на дебатах с Байденом

«Сегодня для него таким продуктом являются Соединенные Штаты Америки. Ему приходится маневрировать среди различных смысловых линий, которые сегодня доминируют в США: на внешней арене — Украина и НАТО, внутри страны — миграция, экономика и трансформация прав и свобод (развитие движения ЛГБТ*, укрепление цензуры со стороны органов власти, политизированность СМИ)», — сказал Лунев.

По словам политолога, исходя из этих вводных, его речь на дебатах с действующим президентом страны Джо Байденом ничуть не удивила.

«Его позицию можно очертить как нейтралитет и поиск середины во всем. Трамп акцентировал внимание на необходимости диалога с Владимиром Путиным, но не принял его мирный план, тем самым Трамп пытается очертить свою политическую субъектность», — добавил эксперт.

Политолог считает, что при этом Трамп понимает, что Россия крайне важна для него, поскольку дипломатическая турбулентность серьезно измотала Штаты и на длинной дистанции американская экономика и шаткая политическая система могут «не сдюжить» в этой борьбе.

Первый раунд дебатов, прошедший в США 27 июня, остался за Трампом. Это подтверждает американская пресса, в которой появляется все больше новостей о начале поиска нового кандидата от Демократической партии. Байден вызвал серьезные опасения как со стороны оценки его здоровья, так и политической программы. Байден не дал ни одного внятного ответа ни на один из ключевых вопросов и выглядел, как неуместная декорация.

*запрещенная организация на территории РФ.