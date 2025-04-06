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Нетаньяху собирается поговорить с Трампом о пошлинах и «победе в Газе»

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху сказал, что поговорит с американским президентом Дональдом Трампом о пошлинах США на импорт. Помимо этого, политики обсудят военную операцию в секторе Газа на личной встрече, сообщает ТАСС .

Нетаньяху отметил, что он первый заграничный лидер, которого Трамп примет касательно вопроса пошлин. Многие мировые политики выстроились в соответствующую очередь.

Трамп 2 апреля ввел импортные таможенные пошлины на товары из 185 государств и территорий. Ставка для Израиля составила 17%.

Ранее Израиль запретил въезд в страну двум депутатам из Британии. Они собирались следить за деятельность израильских сил безопасности и распространять риторику против Израиля.