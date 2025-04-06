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Израиль запретил въезд в страну двум британским депутатам из-за того, что те якобы хотели документировать деятельность израильских сил безопасности и распространять «антиизраильскую риторику», сообщает RT со ссылкой на The Times of Israel.

Отмечается, что речь идет о депутатах от Лейбористской партии Абтисаме Мохамеде и Юане Яне.

Позднее министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми раскритиковал это решение. По его словам, «так обращаться с британскими парламентариями нельзя».

Ранее сообщалось, что Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая. Посол еврейского государства будет присутствовать на Параде Победы в Москве.