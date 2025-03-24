В Израиле не собираются отменять празднование Дня Победы
Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая. Посол еврейского государства будет присутствовать на Параде Победы в Москве, сообщает ТАСС.
И. о израильского посла в Москве Александр Бен Цви подтвердил намерение страны и дальше праздновать День Победы. Он напомнил, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле.
Бен Цви добавил, что в стране также проводится парад ветеранов. Кроме того, там проходит «Бессмертный полк».
Он отметил, что в Нетании, в Иерусалиме воздвигли памятники воинам и героям. Говоря о праздновании Дня Победы, он заявил, что «мы очень хорошо об этом помним».
Он сообщил, что посол Израиля Симона Гальперин точно будет присутствовать на Параде Победы в Москве.
Также ранее стало известно, что Сербия направит в Москву почетный караул для участия в параде на 9 Мая. Это уже подтверждено.