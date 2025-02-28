Сербия направит в Москву почетный караул для участия в параде на 9 Мая

В Москве в Параде Победы планирует поучаствовать почетный караул Сербии, страна собирается направить в российскую столицу свою делегацию, сообщает РИА Новости .

Предварительно известно, что в Москву поедет почетный караул от вооруженных сил Сербии. Точное количество участников пока не сообщается.

Единственное, что смогли сообщить осведомленные источники, это то, что участие сербского почетного караула в торжественном мероприятии в России уже подтверждено.

Ранее в Сети распространилась информация, что в День Победы Москву посетит высокопоставленный гость — президент США Дональд Трамп. По данным осведомителей, он должен был сидеть на трибунах рядом с президентом России Владимиром Путиным. Позднее американский лидер опроверг сообщения о визите в российскую столицу 9 мая, но отметил, что все-таки планирует посетить Москву, правда, когда наступит подходящее для этого время.