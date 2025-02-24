Трамп объяснил, почему не поедет в Москву на 9 Мая

Трамп: 9 мая для визита в Россию — слишком ранний срок

Американский президент Дональд Трамп объяснил, что не планирует поездку в Москву на День Победы, так как 9 мая — это слишком ранний срок для такого визита. При этом он не исключил, что в будущем посетит Россию, пишет ТАСС .

Трамп отметил, что посетит российскую столицу «в подходящее время», но не стал назвать примерный срок, когда это может произойти.

Информацию о том, что Трамп приедет в Москву на День Победы и будет сидеть на трибунах рядом с Путиным, распространил французский журнал Point.

Позднее Трамп опроверг сообщения о том, что поедет в Москву. Тогда он кратко ответил на соответствующий вопрос журналистов — не собираюсь.