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Трамп опроверг информацию о своем визите в Москву на День Победы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не приедет в Москву на парад Победы 9 мая, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Reuters.

«Нет, не собираюсь», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может приехать в российскую столицу 9 мая — в День Победы, об этом сообщал французский журнал Point.

По данным иностранного издания, во время визита Трампа в Россию состоится и личная встреча с президентом Владимиром Путиным.