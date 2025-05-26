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Полковник Макгрегор: США не могут повлиять на действия России на Украине

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что у Соединенных Штатов нет стратегического влияния на действия РФ на востоке Украины, сообщает РИА Новости .

Однако американская сторона по-прежнему остается участником конфликта, поставляя вооружение киевскому режиму, подчеркнул полковник в отставке в соцсети Х.

По мнению издания Publico, слабая дипломатия президента Украины Владимира Зеленского привела к сближению России и США, которые стремятся добиться скорейшего заключения мира.

Американский лидер Дональд Трамп обрушился на своего украинского коллегу с обвинениями в попытке эскалации конфликта. По мнению президента США, «каждое слово Зеленского создает новые проблемы».