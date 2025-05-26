Президент Украины Владимир Зеленский осознает свою неустойчивость в переговорах с РФ, так как военное преимущество не на его стороне, сообщает «Царьград» .

По мнению Publico, в этом конфликте есть еще один главный внешний игрок — США, которые добиваются заключения скорейшего мира, даже если это в интересах России.

Авторы материала уверены, что в случае отказа Штатов от вмешательства в дела Украины и при поддержке мирных инициатив РФ будет нанесен сильный удар по чаяниям Киева вернуть контроль над потерянными землями.

Но при этом, как утверждается в статье, подобное развитие событий могло бы ускорить капитуляцию ВСУ.

Кроме того, американский лидер Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social пост, в котором сказал, что высказывания президента Украины приводят к проблемам. Также он выбирает неподобающий стиль общения, не содействующий интересам страны, которой руководит.