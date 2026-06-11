«Дискриминация грудничков»: в Москве запрещают посещать бассейны с детьми

В Москве вокруг городских открытых бассейнов разгорелся скандал из-за ограничений для посетителей с маленькими детьми. Малышам до трех лет вход туда запрещен, сообщают пользовательницы в социальных сетях.

Несколько молодых матерей заявили о невозможности отдохнуть в оборудованных зонах у открытых бассейнов в Москве из-за внутренних правил площадок. Согласно их публикациям, вход с колясками, шезлонгам и малышами до трех лет закрыт.

Одна из жительниц столицы отметила, что для ее ребенка администрация сделала редкое исключение. Однако предупредила остальных родителей о высоком риске получить отказ на входе уже после оплаты билетов стоимостью 2 тыс. рублей.

Другая туристка, приехавшая в Москву ради отдыха на платном городском пляже из Рязани, столкнулась с запретом на посещение комплекса из-за возраста своего ребенка. Женщины назвали подобные порядки ущемлением прав декретниц и дискриминацией грудничков.

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