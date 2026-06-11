Проценко не увидела причин для заметного ослабления рубля

сегодня в 17:49

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко не видит оснований для заметного ослабления рубля. Благоприятная конъюнктура может сохраниться как минимум в первой половине лета, сообщает RT .

Гузель Проценко рассказала, что предложение иностранной валюты на внутреннем рынке остается выше спроса. Это помогает рублю держаться около текущих уровней.

«Пока предложение иностранной валюты на внутреннем рынке остается выше спроса на нее, что позволяет российской валюте удерживаться вблизи достигнутых уровней. В этих условиях курс доллара, по всей видимости, продолжит находиться в диапазоне 71—75 рублей», — поделилась специалист.

Одним из ключевых факторов ближайших недель эксперт назвала денежно-кредитную политику Банка России. Регулятор может продолжить снижать ключевую ставку после начала цикла смягчения.

«После начала цикла смягчения регулятор может продолжить снижение ключевой ставки, следующим шагом может стать сокращение еще на 50 базисных пунктов. Однако этот фактор пока не выглядит достаточным для заметного ослабления рубля», — пояснила эксперт.

Проценко добавила, что рубль поддерживают замедление инфляции, комфортные экспортные цены на российское сырье, профицит платежного баланса, налоговые выплаты экспортеров и дивидендный сезон крупных публичных компаний.

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