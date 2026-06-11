Врач назвал клубнику самой аллергенной ягодой

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Иммунолог Болибок: банан чаще всего вызывает аллергию в мире

Иммунолог, врач-аллерголог Владимир Болибок перечислил фрукты и ягоды, которые чаще всего вызывают аллергию. Среди ягод он выделил клубнику и садовую землянику, сообщает RT .

По его словам, яблоки, клубника и садовая земляника часто становятся причиной аллергических реакций в России.

«Первое место в России и второе в мире в этом антирейтинге занимает яблоко. Среди ягод чемпионами по аллергенности являются клубника и садовая земляника. Они могут вызывать как истинную аллергию, так и не менее опасные псевдоаллергические реакции», — поделился Болибок.

Врач назвал банан главным провокатором аллергии среди фруктов в мире. За ним следуют апельсины и мандарины. По словам Болибока, нежелательная реакция на мандарины встречается у 45% детей.

Среди косточковых фруктов наибольший риск представляют персик и нектарин, затем идет абрикос. Высокую аллергенность также имеют киви, манго, грейпфрут и ежевика.

«Если называть плоды с низкой степенью аллергенности, то это крыжовник, белая смородина, черника, голубика, брусника и клюква», — заключил эксперт.

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