Говырин объяснил, когда пенсионерам надо просить перерасчет

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, когда пенсионеру нужно самому запросить повышение выплаты. Часть прибавок Соцфонд начисляет автоматически, сообщает RT .

Говырин пояснил, что Соцфонд сам делает ежегодную индексацию страховой пенсии с 1 января, удваивает фиксированную выплату после 80 лет и пересчитывает пенсию после установления первой группы инвалидности.

«Если данные уже у фонда, прибавку начисляют без вашего участия», — отметил он.

Автоматически также проходят августовская корректировка коэффициентов для работавших в прошлом году, пересчет накопительной части по инвестдоходу и перерасчет после увольнения работающего пенсионера с учетом пропущенных индексаций.

С 2024 года фонд сам назначает северную надбавку. С 2026 года в беззаявительном порядке начнут начислять сельскую надбавку в 25% к фиксированной выплате. Она сохранится независимо от переезда в город.

Говырин сообщил, что заявление нужно подать при появлении нетрудоспособных иждивенцев, найденных документах о советском заработке или стаже, которого нет в учете фонда. С 2026 года основанием станут периоды ухода за всеми детьми без прежнего ограничения.

Доплату за уход за человеком старше 80 лет или инвалидом первой группы тоже оформляют по заявлению. Его можно подать через «Госуслуги», клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. Решение принимают за десять рабочих дней.

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