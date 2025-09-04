«Нет… Но это уже хорошо»: Зеленский ответил на предложение Путина

Глава Украины Владимир Зеленский отказался ехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Страна.ua» . Накануне российский лидер пригласил его в столицу РФ для переговоров по урегулированию украинского конфликта.

«Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву», — сказал руководитель Украины.

Вместе с тем Зеленский счел хорошим знаком то, что Россия поднимает тему встречи на уровне президентов.

«Но нет пока готовности к миру. Со встречи такого уровня взрослые лидеры должны выходить с каким-то результатом, желательно — окончанием (конфликта — ред.)», — добавил украинский президент.

Накануне, 3 сентября, Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он готов к встрече по урегулированию украинского кризиса. Российский президент добавлял, что «никогда не отказывался» от переговоров с лидером Украины об окончании конфликта. По словам Путина, встреча на высшем уровне должна быть «хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам».

Тем временем Зеленский допустил вероятность завершения конфликта на Украине по «корейскому сценарию».