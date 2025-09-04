Зеленский считает применимым «корейский сценарий» в украинском конфликте

Украинский президент Владимир Зеленский допустил вероятность «корейского сценария» в завершении конфликта на Украине. Он подчеркнул, что у Южной Кореи есть важный союзник — США, рассказал политик французскому изданию Le Point, сообщает Lenta.ru .

«Вы спрашиваете меня, возможен ли такой сценарий на Украине? Я отвечаю, что все возможно», — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что основной гарантией безопасности Южной Кореи считается военная поддержка со стороны Соединенных Штатов. Например, поставка США стране систем ПВО ЗРК Patriot.

Однако Зеленский уверен, что полное повторение «корейского сценария» вряд ли произойдет из-за вопросов безопасности. Разница в размере территории, населения КНДР и РФ слишком большая.

Президент Украины считает, что основными гарантиями безопасности для Киева станет единство страны и государств Запада, среди которых и США. Также должен быть сохранен потенциал ВСУ.