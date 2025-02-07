Ненормальные политики: финский политолог оценил слова Подоляка о войне РФ и США

Доцент Хельсинского университета, политолог из Финляндии Йохан Бэкман заявил, что признание советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о стремлении Украины спровоцировать войну между РФ и США говорит о неадекватности, сообщает Life.ru.

«Это ненормальные люди, ненормальные политики. Украина не занимается политикой, там нет политики. Это просто коррупция. Они получали колоссальные деньги от США, стран Евросоюза и НАТО», — сказал эксперт.

По его мнению, сейчас у киевских властей проблемы: поток денег из Европы и Штатов заканчивается, и они нуждаются в других источниках.

При этом, политолог выразил сомнение в вероятности крупной войны: сейчас, напротив, все указывает на скорые переговоры США и РФ по инициативе Трампа. Скорее всего, встреча российского и американского лидера вскоре состоится.