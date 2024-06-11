Нелегальных мигрантов из России вышлют домой при пересечении границы США
Пограничникам в Сан-Диего приказали высылать российских мигрантов
Пограничникам в американском Сан-Диего приказали высылать мигрантов из России и ее еще ряда стран бывшего СССР, пишет РИА Новости.
"Мигранты из Грузии, Молдавии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно отправлять для высылки из США", - указано в статье газета New York Post, на которое ссылается агентство.
При этом уточняется, что ограничения введены только против совершеннолетних граждан бывшего Союза.
В районе города Сан-Диего границу год назад незаконно пересекли 43 тысячи россиян, отмечается в материале.
Ранее американский президент Джо Байден ввел временный запрет на предоставление убежища мигрантам-нелегалам, которые пытаются попасть в США через Мексику.