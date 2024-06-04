В США ускорят высылку нелегалов, просящих политического убежища
Американский президент Джо Байден ввел временный запрет на предоставление убежища мигрантам, которые нелегально пересекают южную границу США, сообщает ТАСС.
«Эта мера носит непостоянный характер», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Из документа следует, что ограничение будет действовать в периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой. Это позволит американским властям быстрее выдворять из страны нелегальных мигрантов.
При этом запрет предусматривает гуманитарные исключения для детей без сопровождения и «жертв торговли» людьми.
Ранее Глава Белого дома снова нахамил журналисту, который спросил у него о возможной передаче полномочий президента США Камале Харрис. Байден постоянно оскорбляет других мировых лидеров или журналистов.