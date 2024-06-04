В США ускорят высылку нелегалов, просящих политического убежища

«Эта мера носит непостоянный характер», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Из документа следует, что ограничение будет действовать в периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой. Это позволит американским властям быстрее выдворять из страны нелегальных мигрантов.

При этом запрет предусматривает гуманитарные исключения для детей без сопровождения и «жертв торговли» людьми.

Ранее Глава Белого дома снова нахамил журналисту, который спросил у него о возможной передаче полномочий президента США Камале Харрис. Байден постоянно оскорбляет других мировых лидеров или журналистов.