Байден хамски ответил журналисту на вопрос о передаче полномочий Харрис

Глава Белого дома Джо Байден снова нахамил журналисту, который спросил у него о возможной передаче полномочий президента Камале Харрис, пишет РИА Новости .

Один из представителей СМИ в аэропорту Филадельфии спросил у хозяина Белого дома, будет ли он передавать вице-президенту полномочия главы государства при переизбрании или сам останется на посту на последующие четыре года.

«С тобой все в порядке? Ты упал на голову, или что?» — спросил у него Байден.

Байден постоянно оскорбляет других мировых лидеров или журналистов. Местные СМИ писали, что сотрудники Белого дома жалуются на грубости со стороны президента. В мае глава государства недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине, назвав его «жестоким тираном».

При этом сам президент РФ ответил на это поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется».