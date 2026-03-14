Небензя: Запад долго жил под маской якобы созданного на правилах порядка

Западные государства долго жили под маской так называемого основанного на правилах международного порядка, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, сейчас Западная Европа прежде всего сама стала объектом, а не субъектом данных правил.

«Я имею в виду избирательную интерпретацию международного права», — подчеркнул Небензя в беседе с RT.

Ранее Небензя рассказал, что Россия не одобряет атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в конфликте на Ближнем Востоке.

