Небензя — о конфликте на Ближнем Востоке: РФ не одобряет атаки на гражданских

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что страна не одобряет атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в конфликте на Ближнем Востоке, сообщает RT .

«Мы не одобряем атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру», — сказал Небензя.

По его словам, Иран долго предупреждал о возможной атаке на американские базы в случае начала военного конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана, проводимая вместе с Израилем, идет с опережением графика.

