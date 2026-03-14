Трамп сообщил об опережении графика в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана, проводимая совместно с Израилем, идет с опережением графика, сообщает ТАСС .

При этом он отказался называть конкретные даты завершения кампании.

«Я не могу говорить об этом. Имею в виду, у меня есть свое представление, но что с того. Продлится столько, сколько будет нужно. <…> Называть сроки вам не буду». Но мы намного опережаем график», — отметил Трамп.

Ранее шесть человек стали жертвами атаки на иранскую провинцию.

