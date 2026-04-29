Более 20 тыс человек прошли лечение в стационарах Подмосковья с начала года

Свыше 20 тыс жителей Подмосковья получили помощь в стационарах кратковременного пребывания с начала года. Такие отделения работают в 60 медучреждениях региона и предназначены для пациентов, которым не требуется длительная госпитализация, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Стационары кратковременного пребывания позволяют пройти лечение и вернуться домой в тот же день при отсутствии осложнений. После операции за пациентом наблюдают медицинские специалисты, а при стабильном состоянии его переводят на амбулаторное лечение.

«Сегодня стационары кратковременного пребывания работают в 60 медучреждениях Подмосковья. С начала этого года медпомощь в них получили свыше 20 тыс человек. Наиболее востребованные профили — офтальмология, хирургия, гинекология и урология», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Такие отделения действуют в Подольской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской больницах, а также в ДНКЦ им. Л. М. Рошаля и перинатальных центрах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.