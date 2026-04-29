В парках Подмосковья 30 апреля отметят День малых народов России

Тематическое мероприятие «Малые народы — большая Россия» пройдет 30 апреля более чем в 30 парках Подмосковья в честь Дня малочисленных народов РФ. Для гостей подготовили этнографические выставки, мастер-классы и концертные программы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парке «Ривьера» в Можайске в 11:00 состоится лекторий «Узоры единства». Посетителям представят репродукции национальных костюмов и расскажут о культуре северного народа Камчатки — ительменов. Приглашенный гость в национальном костюме продемонстрирует использование шаманского бубна. Также пройдет мастер-класс «От орнамента к орнаменту», где участники изготовят стилизованные книжные закладки.

В парке «Набережная Выстрел» в Солнечногорске в 16:00 организуют мастер-класс по созданию орнамента одного из народов России из пластилина и интерактивную выставку национальных узоров и символов. Во Фрязинском лесопарке в 11:00 представят программу «Этнокалейдоскоп», посвященную музыкальному фольклору.

В парке культуры и отдыха Жуковского в 17:00 пройдет мастер-класс по росписи фигурок лошадей. В Центральном парке Ногинска в 18:00 выступит Образцовый хореографический ансамбль «Калинка».

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.